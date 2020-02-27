Ежедневный объем производства масок в Китае составил 76 млн штук, что в 7,8 раза превысило показатели за 1 февраля 2020 года, сообщает Государственный комитет по делам развития и реформ в четверг.

По состоянию на вторника производственные мощности данных защитных средств более чем утроились и составили более 72 млн штук в сутки, практически полностью покрыв имеющийся спрос, говорится в заявлении ведомства.

Ежедневно в стране производилось более 30 млн медицинских масок, в то время как производственные мощности достигли объема в 32 млн штук в день.

Minval.az