Голосовые сообщения — страшный грех. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск во время богослужения в ватиканском соборе Святого Петра, передает телеканал «Пятый». Видео речи понтифика собрало десятки миллионов просмотров на YouTube и вызвало бурные обсуждения.

Папа указал, что сам часто общается с верующими через интернет. Его создателей он назвал умнейшими людьми мира. Священнослужитель уверен, что сеть дана обществу для объединения, воцарения мира и прекращения распрей.

Однако среди юзеров немало грешников. Так Папа Римский назвал тех, кто не хочет излагать мысли в письменной форме. По словам Франциска, при открытии голосовых сообщений он слышит «голоса из ада», отчего идет «кровь из ушей».

«Это мертвая речь, обработанная и пережатая бездушными алгоритмами. Отправляя ее другим, человек совершает тяжкий грех, а душе его уготован ад», — считает глава католической церкви.

Minval.az