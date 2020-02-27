Соединенным Штатам требуется модернизация своей «ядерной триады», однако это не означает новую гонку вооружений с Россией, заявил в среду глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы не собираемся вести гонку вооружений с Россией. Нам не нужно иметь в точности такое же оружие, как у нее. Но нам нужно удостовериться в том, что наша страна в безопасности», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США (цитата по «Интерфаксу»).

Эспер констатировал, что Россия «не просто наращивает свои стратегические вооруженные силы, а создает новое вооружение. Также Россия повышает качество стратегических сил».

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли констатировал, что ядерный арсенал РФ «представляет экзистенциональную угрозу для нас. А наш арсенал — такая же угроза — для них».

Он также отметил, что «модернизация «ядерной триады» — крайне важный для США проект».

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