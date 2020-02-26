Турция временно прекращает до «нового распоряжения» авиасообщение с Ираном в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в Исламской республике, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (SGHM) страны.

Помимо пассажирского авиасообщения это также касается частных, грузовых и чартерных рейсов в Иран и обратно.

В ведомстве указали, что иранские авиаперевозчики пока могут совершать рейсы в Турцию, чтобы забрать желающих вернуться в Иран пассажиров за исключением граждан Турции, отмечает Анатолийское агентство новостей.

Minval.az