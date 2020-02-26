Международный песенный конкурс «Евровидение 2020» могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом, как пишет «Корреспондент», изданию AD сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау.

«Нужно рассматривать и тот вариант, что конкурс может не состояться. Все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед «Евровидением». Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003 году», – заявил он.

В Европейском вещательном союзе отметили, что рассматриваются различные варианты ограничений при проведении конкурса в условиях эпидемии.

«Возможно, будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене, или в отдельной телевизионной студии. В любом случае не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением «Евровидения 2020″. Организаторы и представители Европейского вещательного союза тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса», – говорится в сообщении.

Конкурс «Евровидение 2020» должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Minval.az