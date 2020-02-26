«Армяне совершили убийство под Ходжалы. Армяне совершили и другие военные преступления, не говоря уже о насилии против азербайджанцев в Армянской ССР».

Такое мнение высказал Ричард Антарамян, профессор истории университета Южной Калифорнии. Его слова передает русская служба «Би-би-си».

В Азербайджане в среду отмечают 28-ю годовщину массовой резни в Ходжалы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт Нагорного Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженными силами при активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка РФ, дислоцированного в Карабахе.

Штурму города предшествовал массированный обстрел из артиллерийских орудий, тяжелой военной техники, начатый еще вечером 25 февраля. В результате, в городе вспыхнул пожар, и к пяти часам утра 26 февраля город был практически полностью объят пламенем. Население, оставшееся в городе, примерно около 2500 человек, вынуждено было покинуть свои родные дома, чтобы пробиться в город Агдам — ближайший пункт, населенный преимущественно азербайджанцами.

В результате было убито 613 человек: из них детей — 63; женщин — 106; пожилых — 70 человек.

8 семей были уничтожены полностью. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного родителя. Ранено — 487 человек, из них детей — 76. Люди, побывавшие в заложниках — 1275 человек. Пропало без вести — 150 человек.

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