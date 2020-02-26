Бывший помощник президента России Владислав Сурков, заявил, что единственный эффективный метод на украинском направлении — «принуждение силой к братским отношениям». Ранее Сурков, которого называли идеологом Кремля, курировал украинское направление в администрации президента РФ. При этом Сурков назвал себя «укрооптимистом».

«Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?» — заявил Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта «Актуальные комментарии».

«Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать»,— сказал бывший помощник президента.

Он заявил, что отношения с Украиной всегда были непростыми. «Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой»,— сказал он. При этом на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины, Сурков заявил, что «Донбасс не заслуживает такого унижения, а Украина не заслуживает такой чести».

18 февраля Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника. В последние годы он занимался вопросами урегулирования ситуации в Украине. Сам бывший помощник объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».

Minval.az