Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил личную роль американского президента Дональда Трампа в реализации проекта создания Южного газового коридора (ЮГК).

«Все работы идут в соответствии с графиком. Хочу выразить признательность правительству США за постоянную поддержку этому важному проекту. Мне известно, что президент Трамп лично участвует в этом процессе и его активные контакты оказали большую помощь в решении определенных трудностей, с которыми нам приходилось сталкиваться ранее», — сказал президент в среду на встрече с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели.

Президент указал на отсутствие в настоящее время проблем в реализации проекта ЮГК и выразил уверенность в продолжении азербайджано-американского сотрудничества.

«Дальнейший путь ясен. Уверен, что наше эффективное сотрудничество будет продолжено и в будущем, поскольку правительство США постоянно поддерживало наши проекты, будь то нефте- и газопроводы или развитие энергетического потенциала» — сказал Алиев.

Донелли, в свою очередь, отметил значимость предстоящего 28 февраля министерского заседания Консультативного совета по проекту ЮГК и проводимых в рамках этой встречи обсуждений.

Minval.az