Анкара наращивает военное присутствие на северо-западе Сирии и предпринимает все шаги для предотвращения гуманитарного кризиса в Идлибе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре.

По словам турецкого лидера, основной проблемой, с которой столкнулась ныне Турция в Идлибе, является использование воздушного пространства Сирии, передает агентство «Анадолу».

«В данный момент самая большая проблема для действий ВС Турции в Сирии — использование воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена делать малейших уступок по Идлибу.

«Сторонники Башара Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду истекает. Мы обеспечим возвращение мирного населения в свои дома», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер выразил сожаление в связи с тем фактом, в России не могут осознать чувствительность Турции в гуманитарном вопросе.

«На территории Турции уже находятся 3,7 миллионов беженцев. Наша страна не сможет принять еще миллион беженцев, которые уже скопились на границе в Идлибе», — подчеркнул президент.

«Время, отведенное Турцией силам, блокирующим наблюдательные пункты в зоне деэскалации, истекает. Турция планирует так или иначе прорвать блокаду наблюдателей в Идлибе. Подготовка к операции будет завершена до конца февраля», — сообщил Эрдоган.

Minval.az