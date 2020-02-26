Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к обвиненному в изнасиловании продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на USA Today.

Политик подчеркнул, что не особенно знаком с продюсером и не следил за ходом его дела, но он ему никогда не нравился. По словам Трампа, он никогда не был фанатом скандально известного голливудского продюсера. Кроем того, Вайнштейн якобы говорил о том, что будет стараться одержать над Трампом победу на выборах.

Поэтому президент отметил, что Вайнштейн ему никогда не нравился «в отличие от демократов». Президент США сказал, что Вайнштейна любили демократы, назвав имена Мишель Обамы и Хиллари Клинтон любила его. Продюсер якобы «давал огромные деньги демократам».

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