Представитель защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа начал второй день слушаний по делу о его экстрадиции из Великобритании в США с заявления о недопустимых условиях содержания в тюрьме.

Как передаёт РИА Новости, здание суда, где проходят слушания, соединено с тюрьмой строгого режима Белмарш, откуда Ассанжа доставляют по туннелю.

«На него вчера вечером надевали наручники 11 раз, дважды заставляли раздеться, помещали в пять различных камер», — сказал адвокат.

По его словам, у Ассанжа также отобрали юридические документы, которые он изучал.

Судья Ванесса Барайтзер, которая ведёт дело об экстрадиции, заявила, что не имеет полномочий вмешиваться в данные вопросы, но надеется на соблюдение прав Ассанжа в тюрьме и законодательства в обращении с ним.

«Я очень ограничена в средствах, это вопрос к руководству тюрьмы… Вы можете подготовить письменное заявление тюремным властям», — сказала она.

Адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы Соединённых Штатов, в свою очередь, заявил о необходимости того, чтобы суд по делу Ассанжа был справедливым и ходу процесса ничего не препятствовало.

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