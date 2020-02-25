Страны Евросоюза могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Однако, она призвала страны объединения воздерживаться от односторонних действий. По ее словам, любые принимаемые меры должны опираться на научные оценки и быть скоординированы на уровне ЕС, передает ТАСС.

Во вторник власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения коронавирусом на своих территориях. В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число заразившихся превысило 230 человек.

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