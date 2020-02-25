«Хочу, чтобы Аллах упокоил души ставшего вчера шехидом нашего брата Ибрагима и другого погибшего военнослужащего».
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на проходящем в Баку с участием президентов обеих стран заседании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне Турция-Азербайджан.
Президент Турции подчеркнул, что Карабах является Азербайджаном.
«Мой брат, президент Ильхам Алиев сказал, что Карабах – это Азербайджан. Я хочу повторить эту фразу», — передает его слова АПА.
Эрдоган также сказал, что поддерживает реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева.