Знаменитый испанский оперный тенор Пласидо Доминго принес извинения женщинам, заявившим, что он их домогался.

Доминго признал, что причинил своим жертвам, в том числе коллегам по музыкальной сцене, боль, и заявил о готовности понести «всю ответственность» за свои действия, передает «Росбалт».

«Теперь я осознал, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что переживали по поводу того, что это повлияет на их карьеру», — отметил певец.

Тенор женат повторным браком с 1962 года на мексиканской певице Марте Орнелас. В связи с секс-скандалом Оперный театр Сан-Франциско отменил его выступления.

Minval.az