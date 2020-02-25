Мировые медиа, как о главной новости, которая уступает разве что неумолимому распространению эпидемии коронавируса, сообщают о победе ультраконсервативных сил на парламентских выборах в Иране и крахе надежд умеренных сторонников президента страны Хасана Роухани

Конечно, очень велик соблазн поразмышлять о том, как на шансах кандидатов сказался жесткий курс президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану или сравнить ультраконсервативный успех к усилением позиций правых популистов по всему миру. Однако все эти размышления и сравнения будут откровенной манипуляцией, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Никаких реальных выборов в Иране не проходило. Собственно, их не было никогда. Иранский избиратель голосует только за тех кандидатов, которых допускает к голосованию Совет стражей конституции, выполняющий волю фактического монарха Ирана, верховного правителя аятоллы Хаменеи. Отбирают этих людей по убеждениям. Так что если совет не допустил к участию в голосовании подавляющее большинство носителей относительно умеренных взглядов, то за них никто и не мог проголосовать. Если бы у аятоллы Хаменеи только возникло желание, сегодня в Иране мог бы быть сформирован полностью «умеренный» парламент. Но и это не отражало бы реальных настроений иранцев. Потому что реальные настроения – это когда ты голосуешь за того, кого хочешь, а не за того, за кого тебе позволяют проголосовать.

Именно поэтому мы так никогда и не узнаем, как на самом деле отреагировали иранцы на политику Трампа или уничтожение украинского самолета со своими соотечественниками ПВО Корпуса стражей исламской революции. Точно также, как никогда не узнаем, каков был бы реальный уровень поддержки Путина и «Единой России», если бы в России была бы настоящая, а не «управляемая», картонная демократия. Но зато мы поймем, почему такие страны, как Россия и Иран, тянутся друг к другу – потому что когда демократия это удел узкого круга воров и фанатиков, а для остальных – декорация, то те, кто декорации сооружает, вынуждены находить общий язык и вместе противостоять цивилизованному миру.

И поймем, почему режимы в таких странах вечно устраивают войны. Потому что люди, которые в этих странах живут, прекрасно понимают, что они не голосуют. И должны отдать себе отчет, почему и почему они должны доверять воле аятоллы или желаниям Путина. А потому, что всем угрожает смертельная опасность. Потому что Израиль завтра завоюет Иран. Потому что украинские бандеровцы уже готовятся вместе со своими американскими хозяевами бомбить Воронеж. И если избрать не тех, стране конец. Поэтому-то вам и дают возможность проголосовать за проверенных товарищей.

Можно, конечно, написать гору саркастических комментариев на тему несовершенства и деградации классических демократий. Можно удивляться политическим успехам «Квартала 95» и нарекать на зависимость украинского избирателя от информации олигархических телеканалов. Но, по крайней мере, иранское «голосование» точно показывает, какова цена альтернативы. И то, иранские выборы проходили на фоне не разговоров о войне, а самой настоящей войны в сирийском Идлибе, где интересы России и Ирана в очередной раз схлестнулись с интересами Турции – еще одно напоминание о том, что «управляемая демократия» не устанет плодить новые конфликты и приводить к новым разрушениям и смертям повсюду, от Донецка до Идлиба.

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