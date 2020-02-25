Турция выступает за скорейшее урегулирования ситуации на северо-западе Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге во вторник в Анкаре перед вылетом в Азербайджан.

«Мы не можем игнорировать провокации сторонников Башара Асада в Идлибе и волну миграции к границам Турции», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Россия оказывает активную поддержку режиму Башару Асаду в Идлибе, и это подтверждают факты.

Эрдоган сообщил, что в среду 26 февраля в Турцию прибудет российская делегация для обсуждения ситуации в зоне деэскалации.

По словам турецкого лидера, заявлять о полном совпадении позиции Франции, Германии и России по дате четырехстороннего саммита по Сирии преждевременно.

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились в худшем случае встретиться 5 марта. Местом переговоров могут стать Стамбул или Анкара. Это не имеет значения. В ходе переговоров с Путиным продолжим обсуждение Дорожной карты по Идлибу. Обсудим и устраним возможные недостатки», — передает его слова «Анадолу».

Глава турецкого государства напомнил, что Анкара активно контактирует с Москвой не только по Сирии, но и по Ливии.

«В первую очередь необходимо урегулировать происходящее в Идлибе. Эту тему мы обсуждаем на высшем уровне. Наряду с диалогом с господином Путиным, сирийскую тематику обсуждают представители спецслужб и главы оборонных ведомств. В повестке дня турецко-российских переговоров значится и ливийская тематика. Халифа Хафтар – ставленник ОАЭ. К сожалению, и Россия присутствует в Ливии в лице 2500 боевиков ЧВК «Вагнера». Деньги выделяет Абу-Даби», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил также о гибели двух турецких военнослужащих в Ливии.

Minval.az