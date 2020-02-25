Евразийский экономический форум (ЕЭФ) и заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести 19 мая в Минске, говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в ВЕЭС, ЕМПС и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению Высшего Евразийского экономического совета с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств», — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В сообщении также отмечается, что дату проведения ЕЭФ и положение о форуме утвердил Совет ЕЭК.

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