Число туристов, посещающих Францию, в результате вспышки коронавируса сократилось на 30-40%. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава французского минфина Брюно Ле Мэр.

Франция — одна из самых посещаемых стран в мире. Согласно данным МИД, в 2018 году во Франции побывало 89,4 миллиона иностранных граждан, а доля доходов от туризма в национальном ВВП составила около 8%.

«Конечно, во Франции сейчас меньше туристов, на 30-40% меньше, чем ожидалось. Конечно, это серьезный удар по французской экономике», — заявил Ле Мэр телеканалу CNBC в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20.

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