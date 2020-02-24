Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» нужен тем артистам, которые еще не добились больших успехов. Его слова приводит интернет-портал Ura.ru.

Продюсер отметил, что не следит за песенным конкурсом, поскольку считает его «телевизионной фантазией на тему музыки». Он также добавил, что «Евровидение» не имеет ничего общего с современными трендами. «Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение», — заявил он.

По мнению Пригожина, конкурс создавался для того, чтобы появилась возможность доставить музыку широкой аудитории. Однако сегодня такую возможность предоставляет интернет, добавил он.

Minval.az