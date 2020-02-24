Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Использование слова «пандемический» в настоящий момент противоречит фактам, но, разумеется, ситуация должна внушать страх. Наш мир не является бинарным или черно-белым, в котором происходит или то или это. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии», — приводит РИА Новости заявление главы ВОЗ в Twitter организации.

Он отметил, что универсального подхода к борьбе с коронавирусом не существует и каждая страна должна оценивать его риски, исходя из собственного контекста.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.

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