Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является «агрессором в Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

«Россия — агрессор в Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска», — цитирует RT со ссылкой на wPolityce польского лидера.

По его словам, Россия «поддерживает сепаратистов», она, по мнению главы государства, агрессивна в отношении других стран.

«Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — добавил он.

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