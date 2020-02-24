ВКС России бомбит 18 населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации.

Начиная с утра 24 февраля самолеты ВКС России наносят удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо, передает агентство «Анадолу».

Источники в силах гражданской обороны Идлиба («Белые каски») сообщают, что за последние часы жертвами российских бомбежек стали не менее пяти человек.

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