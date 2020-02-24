Сотрудники благотворительного магазина Opnieuw & Co в пригороде бельгийского Антверпена обнаружили уникальный фотоальбом, в котором запечатлены самые культовые и узнаваемые актёры планеты. На снимках, сделанных в 1990-е годы, голливудские звёзды позируют вместе с обычной женщиной — бывшей владелицей фотоальбома, сообщает портал Artnet.

Приятная однородность фотографий — это то, что возводит её в сферу изобразительного искусства, абсурдного шедевра. Мы видим мгновенно узнаваемых знаменитостей, год за годом позирующих снова и снова с анонимной женщиной в её смелых модных платьях с цветочным принтом и пиджаках с рисунком, — говорится в публикации.

Всего в альбоме около 200 изображений, каждое из которых способно вызвать массу тёплых воспоминаний о прошлом, однако как зовут ту женщину, которая смогла собрать их все у себя в альбоме, оставалось загадкой, и сотрудники магазина бросили клич на своей странице в «Фейсбуке» с просьбой помочь им в этом.

На одной из фотографий пользователи соцсетей смогли разглядеть бейджик на одежде женщины, который стал ключом к разгадке её личности. Как вскоре выяснилось, владелицей фотоальбома оказалась Мария Снейс-Лаглер — сотрудник Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), что объясняет её присутствие на мероприятиях с самыми известными актёрами Голливуда. Однако передать альбом обратно владелице оказалось невозможно, поскольку она скончалась ещё в 2016 году в возрасте 87 лет. Зато удалось найти её дочь, которая проживает сейчас в Калифорнии, ей и будет передан альбом.

Minval.az