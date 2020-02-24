Авиасообщение между Грузией и Ираном по решению правительства временно приостановлено, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Агентство гражданской авиации уже сообщило авиакомпаниям Taban Airlines, Qeshm Airlines и Zagros, что они могут летать в Грузию только пустыми, чтобы забрать из Грузии граждан Ирана.

«Ограничения будут действовать до снижения рисков эпидситуации в Иране. Правительство Грузии следит за развитием событий и продолжает работу с Арменией и Азербайджаном, и в случае необходимости не исключаем, что ограничения будут введены и на сухопутной границе», — говорится в заявлении.

Кроме того, власти Грузии призвали еще раз граждан Грузии воздерживаться от поездок в Иран.

Minval.az