Вооруженные силы Ирана будут задействованы в борьбе с коронавирусом, Тегеран постарается справиться с ним с минимальными потерями.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

«Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями», — сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля — заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. В качестве превентивной меры были закрыты учебные заведения в ряде провинций страны, также отменены культурные мероприятия.

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