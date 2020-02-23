Британский актер Энтони Хопкинс появится на экранах в образе легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

Уточняется, что картину под названием «Кас и Майк» будет снимать потомственный режиссер Ник Кассаветис, которому принадлежат такие работы как «Дневник памяти», «Джон Кью» и «Альфа Дог».

По данным издания, в основу фильма положены оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга Монтиета Иллингворта «Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство».

Съемки планируется начать до конца лета 2020 года.

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