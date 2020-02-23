Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз (население около 1,5 млн человек).

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В Нахчыванской Автономной Республике подземные толчки ощущались мощностью 3-4 балла, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отметим, что ранее в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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