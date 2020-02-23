Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1,9 тысячи процентов по сравнению с прошлым годом и составила 81 миллиард долларов, сообщил в письме инвесторам глава компании Уоррен Баффетт, который является одним из самых богатых людей планеты.

Он объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Компании-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости, пишет «Корреспондент».

В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в четыре миллиарда долларов. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на 53,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018 года операционная прибыль. Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.

Как подчеркивает New York Times, в своем письме Баффетт, которому в августе исполнится 90 лет, не касается темы, которая сильно волнует акционеров Berkshire: кто станет его преемником на должности исполнительного директора конгломерата.

Он отметил лишь, что не собирается на пенсию в ближайшее время. При этом Баффетт заявил, что в случае его смерти холдинг «на 100 процентов подготовлен» к этому.

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