Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о двух вариантах развития мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса в Китае, говорится на сайте пресс-службы организации.

По ее словам, появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, которые были опубликованы в январе. Тогда предполагалось, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3 процента по сравнению с прошлым годом.

«Но потом коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае», — сказала Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде, передает онлайн-издание «Корреспондент».

По ее словам, власти КНР многое сделали для того, чтобы смягчить негативные последствия от коронавируса.

При нынешнем базовом сценарии, то есть в случае если распространение болезни прекратится в ближайшее время, китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, а значит, влияние на мировую экономику будет минимальным.

Как отметила Георгиева, при таком сценарии глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2 процента.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — заявила глава МВФ.

Она также заявила о необходимости глобального сотрудничества: «Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения».

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