Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в Белом доме отрецензируют готовящиеся к публикации мемуары его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает «Интерфакс».

Трамп сообщил своим адвокатам о том, что Болтону не должно быть позволено публиковать детали каких-либо его обсуждений с первым лицом государства, которые касаются проблем национальной безопасности, поскольку эта информация строго засекречена.

В начале февраля в беседе с представителями американской прессы Трамп заявил: «Мы намерены постараться и заблокировать публикацию книги».

Президент США настаивает на том, чтобы книга мемуаров под заглавием «Комната, в которой это случилось» не увидела свет до ноябрьских президентских выборов: «Когда я покину офис, он сможет сделать это».

«Я дал ему работу, а затем он ополчился на меня», — добавил Трамп, назвав Болтона предателем.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена», — написала ранее адвокату Болтона представитель Совета по национальной безопасности США Эллен Найт.

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