Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на настроения населения перед выборами, прошедшими в пятницу в стране.

«Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и наращивалась с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить желание у народа участвовать в выборах», — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте, передает РИА Новости.

Голосование на парламентских выборах в Иране прошло в пятницу, за 290 депутатских кресел борются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно прошли промежуточные выборы в Совет экспертов — орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.

Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции.

Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства.

По данным, которые публикуют иранские СМИ, консерваторы ожидаемо уже обеспечили себе большинство в парламенте, однако подсчет голосов в ряде избирательных участков продолжается.

Minval.az