Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал чемпионский пояс по версии WBC.

С самого начала боя британец начал доминировать. Атаки Фьюри были довольно результативными и даже выводили Уайлдера из себя.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун, и ноги американца подкосились. За этой мощной атакой последовало еще несколько нокдаунов. Со стороны американца успешных атак почти не следовало. Все удары американца проходили вскользь, передает РЕН ТВ.

За противостоянием легендарных тяжеловесов вот уже больше года наблюдает весь мир. Оба – непобедимы, оба – скандальны. Перед матчем-реваншем напряжение между соперниками усиливалось с каждой минутой. Более того, во время дуэли взглядов перед совместной пресс-конференцией «Цыганский барон» и «Бронзовый бомбардировщик» стали осыпать друг друга оскорблениями, а затем и вовсе применили силу.

Боксеров разняли и рассадили подальше друг от друга, но это их ничуть не остудило. Фьюри, который как будто прятал физическую форму за мешковатой одеждой, снова постарался вывести соперника из себя. Уайлдер в ответ вспомнил темное нарко-прошлое британца.

Скандальная встреча оппонентов так сильно испугала организаторов, что они решили не устраивать дуэль взглядов после взвешивания спортсменов. К слову, Фьюри оказался аж на 20 килограмм тяжелее американца: веc британца составил 123,8 кг, тогда как чемпион оказался значительно легче – 104,4 кг.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри за титул чемпиона по версии WBC состоялся 1 декабря 2018 года. Поединок продолжался все 12 раундов. По ходу боя доминировал Тайсон Фьюри. Однако американец дважды отправил его в нокдаун. В итоге противостояние завершилось ничьей раздельным судейским решением.Тогда американец сохранил пояс чемпиона.

Теперь на счету у Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе и один проигрыш. Британец Тайсон Фьюри по сей день не знает поражений: в его активе 30 побед.



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