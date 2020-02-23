Американские власти смогут с понедельника начать действовать в рамках новых правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт), говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Новые правила предполагают ужесточение требований для заявителей, которые полагаются на государственные пособия.

«Министерство внутренней безопасности сможет начать исполнять новое законодательство в понедельник . Согласно ему новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными», — говорится в сообщении Белого дома.

Minval.az