Россия находится в первой пятерке ведущих морских держав, уступая США и Китаю, но опережая Японию и Великобританию, сообщает в LiveJournal блог navy-korabel.

В публикации говорится, что по итогам 2019 года Военно-морской флот (ВМФ) России из-за переноса сдачи нескольких заказов на следующий год «ушел в небольшой минус», «однако, если ожидания оправдаются», то в 2020 году будет «значительный прирост».

По итогам 2019 года в топ-12 ведущих морских держав попали также Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Австралия, Испания и Турция, но из рейтинга выбыла Бразилия.

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