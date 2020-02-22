В Анкаре состоялось торжественное открытие самой большой библиотеки исламского мира.

Как сообщает ИА IslamNews, библиотека возведена по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана.

Здание построено в стиле сельджукской, османской и современной архитектуры.

Библиотека будет открыта круглосуточно, без выходных, одновременно сможет обслуживать около 5 тысяч читателей.

По величине книжного фонда (4 млн печатных изданий и свыше 120 млн электронных файлов) и уровню оснащенности она является одной из самых передовых в мире.

Значимость сооружения подчеркивает и его расположение — рядом с президентским дворцом.

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