Руководство мемориального комплекса Освенцима потребовало у главы компании Amazon Джеффа Безоса в соцсети Twitter незамедлительно изъять из продажи антисемитские книги.Руководство мемориального комплекса на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау потребовало от крупнейшей в мире платформы для электронной коммерции Amazon перестать продавать книги антисемитского содержания. Соответствующее обращение сотрудники мемориального комплекса отправили главе компании Amazon Джеффу Безосу в пятницу, 21 февраля, через соцсеть Twitter, сообщает DW.

«Ядовитая, исполненная ненавистью нацистская пропаганда продается не только на сайте Amazon в Великобритании, но и в США, и в Германии, — указано в обращении, — Такие книги должны быть незамедлительно изъяты из продажи «.

Антисемитские книги на сайте Amazon

Пост сопровождают скриншоты страниц Amazon, на которых представлены такие антисемитские книги, как «Еврейский вопрос в школьном классе» члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Юлиуса Штрайхера (Julius Streicher), детская книга о евреях «Ядовитый гриб» и работа «Политическое завещание: мое убеждение» того же автора.

При этом книга «Ядовитый гриб», по сведениям информагентства AFP, доступна на сайте Amazon не только на языке оригинала (немецком), но и на английском, французском и испанском языках.

Ранее стало известно, что за прошедшие 18 месяцев Amazon отказался от продажи двух книг бывшего лидера группировки «Ку-клукс-клан» Дэвида Дьюка, нескольких работ лидера нацистской партии American Nazi Party Джорджа Линкольна Роквелла, а также нескольких других книг антисемитского характера.

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