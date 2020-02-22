Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири попал под огонь критики за предложение подвергнуть мусульманских мужчин дополнительному контролю в аэропортах, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Руководитель ирландского бюджетного перевозчика заявил в субботу, что семьи с маленькими детьми не должны подвергаться проверкам Службы безопасности аэропорта, потому что вероятность того, что они будут смертниками, «нулевая».

В то же время, по его словам, террористы «в основном будут мужчинами мусульманского вероисповедания».

«Тридцать лет назад это были ирландцы. Если угроза исходит оттуда, следует с ней разобраться», – сказал он.

Мусульманский совет Британии назвал комментарии «расистскими и дискриминационными».»Tell Mama», благотворительная организация, которая отслеживает случаи ненависти к мусульманам, сказала ,что «легкомысленные» комментарии О’Лири могут навредить бизнесу Ryanair.

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