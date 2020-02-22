Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по случаю национального праздника этой страны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по случаю национального праздника этой страны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/02/22 17:52
Раздел: Новость
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