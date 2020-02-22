Президент США Дональд Трамп возмутился решением своих советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

По словам собеседника издания, Трамп был уверен, что зараженные COVID-19 граждане США с круизного судна Diamond Princess останутся на карантине за границей. Изначально президенту сообщили, что американцев эвакуируют на родину двумя самолетами, а пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.

Позже Госдепартамент и представители американского Минздрава решили втайне от президента вернуть 14 зараженных граждан США и поместить их в изолятор. Когда Трамп узнал, что зараженных людей везут в США, он был взбешен, заявив, что это решение может навредить его планам по сдерживанию вспышки COVID-19, отмечает представитель администрации.

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