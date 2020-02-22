В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, изморось. Южный ветер днем перейдет в северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, в некоторых местах туман, ночью и утром в восточных районах ожидается изморось. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az