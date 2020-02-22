В оккупированном городе Ханкенди в субботу состоялось заседание Совбеза Армении.
На заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.
Детали совещания не раскрываются.
В оккупированном городе Ханкенди в субботу состоялось заседание Совбеза Армении.
На заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.
Детали совещания не раскрываются.
Дата: 2020/02/22 13:02
Раздел: Новость
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