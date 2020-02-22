В оккупированном городе Ханкенди в субботу состоялось заседание Совбеза Армении.

На заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Детали совещания не раскрываются.

Minval.az