Коронавирус нового вида распространился в нескольких иранских городах, сообщили представители Министерства здравоохранения Исламской Республики. За последние сутки подтверждено тринадцать новых случаев заболевания вирусом COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 18. Четыре человека умерли.

«Основываясь на существующих отчётах, распространение коронавируса началось в городе Куме, и теперь оно достигло нескольких городов страны, включая Тегеран, Баболь, Арак, Исфахан, Решт и другие. Возможно, коронавирус мог распространиться во всех городах Ирана», — заявила официальный представитель Минздрава ИРИ Мина Мохрез, передаёт государственное информагентство IRNA.

Большинство случаев заболевания коронавирусом в Иране зарегистрировано в Куме, священном для шиитов городе, расположенном в 120 км к югу от Тегерана.

По данным иранского Минздрава, в числе новых случаях заражения в Куме выявлено семь человек, четверо — в Тегеране и двое в провинции Гилян.

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