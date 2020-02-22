Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — цитирует ТАСС Макрона.

Он уточнил, что представители ряда неправительственных организаций оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся в опасной ситуации или стали беженцами.

Президент призвал лидеров России, Турции и Германии провести встречу в четырёхстороннем формате.

Minval.az