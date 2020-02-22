США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе. Об этом в ходе брифинга пятницу, 21 февраля, сообщил представитель Пентагона.

«Сценарий учений включал в себя внештатную ситуацию в Европе, когда ведется война с Россией, и РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО», — рассказал он.

Представитель Министерства обороны также заявил, что США разместят в Европе баллистические и крылатые ракеты, но не ядерные, в ответ на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США сымитировали ответ ядерным оружием. Учения прошли на военной базе в Небраске. В них принимал участие министр обороны США Марк Эспер и конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберр.

Minval.az