HBO анонсировал выход нового специального эпизода сериала «Друзья». Выпуск покажут на стриминговом сервисе HBO Max в мае 2020-го. Об этом сообщается на сайте WarnerMedia.

Известно, что на экраны вернется весь звездный состав — Дженнифер Энистон(Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу(Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). За съемки каждый из них получит по 2,5 миллиона долларов. Возможно, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу.

О том, что HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья», сообщалось в ноябре 2019-го. Однако HBO и Warner Bros. отказались от комментариев. Актеры и режиссеры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, веселившего зрителей на протяжении 10 сезонов.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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