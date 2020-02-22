Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По сведениям газеты, представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ проведут между собой переговоры по совместному снижению добычи нефти еще на 300000 баррелей в сутки.

Издание отмечает, что Эр-Рияд выражает обеспокоенность негативным воздействием коронавируса на спрос на нефть, в то время как российская сторона считает, что оснований для дополнительного сокращения добычи нет. Российские представители указывают на то, что бизнес в Китае восстанавливается, а эпидемия оказывает на спрос на нефть ограниченное влияние.

Ранее Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии, которая выступала за дополнительное сокращение нефтедобычи на 600 000 баррелей в сутки, после чего квота составила бы 2,3 млн баррелей в сутки.

Как известно, встреча представителей стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта.

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