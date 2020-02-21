Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн выпустил первый за десять лет сольный альбом. Треки новой пластинки появились на всех мировых площадках, отмечает «Корреспондент».

В альбом под названием Ordinary Man вошли 11 композиций, часть из которых музыкант презентовал ранее. Среди них заглавная баллада в совместном исполнении с Элтоном Джоном, а также трек It’s a Raid с Post Malone.

Для Осборна это двенадцатый студийный альбом. Предыдущую пластинку под названием Scream музыкант презентовал в 2010 году. После нее музыкант воссоединился с группой Black Sabbath, чтобы провести с группой два тура.

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