Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители начали протестовать против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан Украины.

В результате столкновений пострадали как минимум девять силовиков, 24 человека были задержаны, им грозит до восьми лет лишения свободы.

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья», — сказал он в пятницу, выступая в Киеве.

«К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал он. <…> Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

Minval.az