Министр иностранных дел России Сергей Лавров скорее всего не будет участвовать в министериале Совета Европы, который состоится в мае в Тбилиси, заявил член Совета Федерации РФ Григорий Карасин.

По его словам, ни у кого в России не возникало сомнений по поводу участия в министериале, передает «Спутник».

«У России нет повода сомневаться участвовать или нет в министериале. А вот каким будет уровень делегации, это уже другой вопрос. Возможно будет заместитель министра иностранных дел или посол России в Совете Европы. Кто поедет на министериал — вопрос широкого обсуждения. Называют министра и других лиц. Подождем, посмотрим, что будет. Я не могу принять решение за Сергея Лаврова, но думаю, что уровень представительства России будет другим. Причина в первую очередь в том, как взволновано ваше общество, и есть еще что-то, о чем следует задуматься. И ваша оппозиция волнуется, и между прочим, мешает решению и других практических вопросов. Но давайте сейчас об этом не будем. Это уже философия. Я — сенатор и могу думать что угодно. Уверен, что мы примем участие в министериале, а уровень участников будет определен позже», – заявил Карасин.

Министериал запланирован в Тбилиси на 14-15 мая нынешнего года. Место проведения встречи выбрано в связи с тем, что с 27 ноября 2019 года Грузия официально стала страной-председателем Совета Европы, а Россия является членом этой организации.

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