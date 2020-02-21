Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу трехсторонний телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Anadolu.

В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган заявил собеседникам о необходимости прекращения атак со стороны режима Башара Асада и его сторонников в Идлибской зоне деэскалации.

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Германии и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

Minval.az